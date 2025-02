Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250207-4: Nach Diebstahl aus Auto vorläufig festgenommen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizist beobachtete Tat und stellte den Dieb vor Ort

Polizisten haben am Donnerstag (6. Februar) in Brühl einen Mann (58) vorläufig festgenommen, nachdem er aus einem Auto eine Handtasche entwendet hatte und dabei von einem Polizisten beobachtet worden war.

Laut ersten Informationen lud die Geschädigte (72) gegen 13.45 Uhr ihre Einkäufe auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Lise-Meitner-Straße in den Kofferraum ihres Autos. Zur gleichen Zeit öffnete der 58-Jährige - von der 72-Jährigen unbemerkt - die Beifahrertür, stahl die Handtasche und versteckte sie unter seiner Jacke. Ein zufällig in seiner Freizeit anwesender Polizeibeamter beobachtete den Dieb und stellte ihn noch vor Ort. Alarmierte Polizisten übergaben der Geschädigten ihre Wertsachen. Sie nahmen den Beschuldigten noch vor Ort fest. Er verfügt nach derzeitigem Ermittlungsstand über keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Ferner besteht der Verdacht, dass er sich illegal in Deutschland aufhält. Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. (rs)

