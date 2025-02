Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250207-1: Einbruch in Haus - Zeugensuche

Elsdorf (ots)

Kriminalpolizei ermittelt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die zwischen Mittwochabend (5. Februar) und Donnerstagmorgen (6. Februar) in ein Haus in Elsdorf eingebrochen sein sollen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen brachen die Unbekannten zwischen Mittwoch 18 Uhr und Donnerstag 8.20 Uhr in das Haus an der Heinrich-Doll-Straße ein. Eine Zeugin rief die Polizei, als sie den Einbruch bemerkte. Die Einbrecher sollen mehrere Fenster eingeschlagen und das gesamte Haus durchwühlt haben. Eine weitere Zeugin gab an, sie habe gegen 19.30 Uhr (Mittwoch) im Bereich des Tatorts zwei dunkel gekleidete Unbekannte gesehen. Sie seien beide zwischen 180 und 185 Zentimetern groß und zwischen 30 und 40 Jahren alt. Einer der Verdächtigen habe helle kurze Haare und sei in schwarz mit weißen Applikationen gekleidet gewesen. Der zweite Mann sei sehr dünn und habe einen Bart um den Mund gehabt. Er habe eine Kapuze getragen und sei schwarz gekleidet gewesen.

Polizisten sicherten Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. Ob die Täter Beute machten, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell