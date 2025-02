Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250206-3: Zeugensuche nach Raub auf Schüler

Frechen (ots)

Kriminalpolizei ermittelt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei Jugendlichen, die am Mittwochmittag (5. Februar) einen Schüler (11) in Frechen geschlagen und im Anschluss seine Turnschuhe entwendet haben sollen. Die Täter seien zwischen 13 und 14 Jahren alt und etwa 165 Zentimeter groß. Einer der Jugendlichen habe blonde Haare und zur Tatzeit eine schwarze Mütze, eine schwarze Jacke, eine schwarze weite Hose und weiße "Nike" Sneaker getragen. Sein Komplize habe dunkle Haare. Er soll eine weiße Mütze, eine schwarze Jacke, eine enge weiß-graue Hose und schwarze Schuhe der Marke "Reebok" getragen haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 14.30 Uhr sei der Junge laut ersten Erkenntnissen zu Fuß im Bereich der Kreuzung Lindenstraße und Albert-Schweitzer-Straße unterwegs gewesen. Aus Richtung Lindenstraße seien dann zwei Jugendliche auf den 11-Jährigen zu gegangen. Sie sollen ihn geschubst und geschlagen haben. Zudem sollen sie den Rucksack des Schülers durchwühlt und Turnschuhe entwendet haben. Danach seien sie in Richtung Rathaus davon gegangen.

Ein Erziehungsberechtigter des Geschädigten erstattete später Anzeige auf einer Polizeiwache. Die Beamten nahmen den Sachverhalt auf und fertigten eine Strafanzeige. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell