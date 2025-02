Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250205-3: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugensuche

Hürth (ots)

Autofahrer sei nach Zusammenstoß davongefahren

Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Autofahrer oder einer unbekannten Autofahrerin. Ihm oder ihr wird vorgeworfen, an einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen (31. Januar) in Hürth-Berrenrath beteiligt gewesen und vom Unfallort davongefahren sein. Bei dem Verkehrsunfall ist ein Fahrradfahrer (19) leicht verletzt worden.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Auch der oder die Unbekannte wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen sei der 19-Jährige gegen 6.40 Uhr auf der Villenstraße in Richtung Landesstraße (L) 495 gefahren. An der Einmündung der beiden Straßen habe er die L 495 über eine Querungshilfe überquert. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto, das von der L 495 von Erftstadt-Kierdorf kommend nach links auf die Villenstraße in Richtung Wendelinusstraße abgebogen sei. Der Radfahrer stürzte und das Fahrzeug sei in Richtung Berrenrath davongefahren.

Der junge Mann erstattete später Anzeige auf einer Polizeiwache. (jus)

