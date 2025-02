POL-REK: 250205-1: Unbekannte durchsuchten Kühlcontainer

Wesseling (ots) - Auffahrunfall Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag (3. Februar) in Wesseling ist eine Autofahrerin (42) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Laut ersten Erkenntnissen war die Autofahrerin gegen 13.45 Uhr mit ihrem Skoda auf der Rodenkirchener Straße in Richtung Berzdorf unterwegs. Zeitgleich sei ein Audifahrer (84) in die gleiche Richtung gefahren. ...

