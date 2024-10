Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schwerer Verkehrsunfall

Niederkirchen (ots)

Am Donnerstag Nachmittag (24.10.24, 14:50 Uhr) wurde die Polizei Haßloch über einen Verkehrsunfall auf der L 527 in der Gemarkung Niederkirchen informiert. Ein 73-jähriger Mann aus Niederkirchen hatte sich mit seinem Fahrzeug, einer Piaggio Ape, mehrfach überschlagen und ist im angrenzenden Feld zum Liegen gekommen. Der Mann musste vor Ort reanimiert werden und kam anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Eine Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer ist nach derzeitigem Ermittlungsstand unwahrscheinlich. Die Landstraße wurde zur Unfallaufnahme voll gesperrt. Am Fahrzeug des Unfallopfers entstand Totalschaden.

