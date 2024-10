POL-PDNW: Gewässerverunreinigung in Neustadt

Grünstadt (ots) - Eine 47-jährige Frau aus Grünstadt erhielt am Montag den 21.10.2024 gegen 16:00 Uhr einen Anruf einer angeblichen Bankmitarbeiterin ihrer Bank. Dabei wurde der Grünstadterin auch die tatsächliche Telefonnummer ihrer Bank angezeigt (sogenanntes Call ID Spoofing). Die angebliche Bankmitarbeiterin gab an, dass vom Konto der Frau derzeit mehrere Abbuchungen, u.a. in Höhe von 9998,63 Euro, abgehen ...

