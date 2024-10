POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Hund sorgt für Vollsperrung auf der A6

Grünstadt (ots) - Am Mittwoch den 23.10.2024 errichteten Polizeibeamte der Polizeiinspektion im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr in der Bitzenstraße in 67269 Grünstadt wie bereits wenige Tage zuvor eine Kontrollstelle. Auch dieses Mal konnten einige Verstöße festgestellt und geahndet werden. So bedienten fünf Fahrzeugführer während der Fahrt ihr Handy/ Smartphone. Sieben Fahrzeuginsassen waren während der Fahrt nicht angegurtet. Ein sogenannter Handyverstoß ...

mehr