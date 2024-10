POL-PDNW: Geldübergabe nach Fake-Anruf

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Donnerstag, 24.10.2024, wurde der Polizei Neustadt ein Ölfilm auf dem Speyerbach im Bereich des Kohlplatzes gemeldet. Durch die Feuerwehr wurden im Bachlauf an der Martin-Luther-Straße Ölsperren gesetzt. Der Ursprung der Verunreinigung konnte lokalisiert und beseitigt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße ...

