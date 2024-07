Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Fahrradfahrerin erschrickt bei Überholvorgang und stürzt - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Montag, 15.07.2024, gegen 16.15 Uhr, erschrak eine 60-jährige Pedelec-Fahrerin während sie von einem Lkw überholt wurde. Sie befuhr die Alte Landstraße, als sie unweit der Kreuzung zur Schachener Straße von einem Lkw überholt wurde, welcher im Anschluss nach rechts in die Schachener Straße abbog. Während des Überholvorganges erschrak die 60-jährige Pedelec-Fahrerin und fuhr gegen den Bordstein. Im Anschluss stürzte sie zu Boden. Die 60-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Vom Lkw fehlt jede Spur.

