POL-FR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg Freiburg-Wiehre: 77-Jähriger bei Gewalttat getötet - Polizei bittet dringend um Hinweise

Freiburg (ots) - Die 54-jährige Vermisste Gisline S. war stationär in einer psychiatrischen Klinik in Buchenbach untergebracht. Sie verließ die Klinik am 13.07.2024 gegen 12 Uhr in unbekannte Richtung und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Umfangreiche Suchmaßnahmen (Maintrailer- und Hubschraubereinsatz) im Umfeld der Klinik und an Anlaufpunkten im hiesigen Bereich ...

