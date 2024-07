Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Buchenbach: 54-jährige Frau vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots)

Die 54-jährige Vermisste Gisline S. war stationär in einer psychiatrischen Klinik in Buchenbach untergebracht. Sie verließ die Klinik am 13.07.2024 gegen 12 Uhr in unbekannte Richtung und kehrte seitdem nicht mehr zurück.

Umfangreiche Suchmaßnahmen (Maintrailer- und Hubschraubereinsatz) im Umfeld der Klinik und an Anlaufpunkten im hiesigen Bereich verliefen bislang ergebnislos.

Da eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei um Mitfahndung der Öffentlichkeit.

Die 54-Jährige wird folgendermaßen beschrieben:

Ca. 55 Jahre alt, ca. 184cm groß, ca. 75kg schwer, schlank, blond-graue längere Haare - meist hochgesteckt, weiße Trachtenbluse, weiße Hose, evtl. Nordic-Walking Stöcke

Hinweise über den Verbleib der vermissten Person bitte an die Kriminalpolizei Freiburg unter 0761/882 2880.

Das Lichtbild kann hier heruntergeladen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/buchenbach-vermisstenfahndung/

Zusatz für Medien: Einverständniserklärung der Angehörigen zur Veröffentlichung des Lichtbildes und des Namens liegt vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell