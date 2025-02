Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250205-2: Tatverdächtiger nach räuberischem Diebstahl vorläufig festgenommen¬

Frechen (ots)

Geschäftsmitarbeiter leicht verletzt

Polizisten haben am Dienstagmittag (4. Februar) in Frechen-Königsdorf einen mutmaßlichen Ladendieb (48) vorläufig festgenommen. Der Mann soll einen Mitarbeiter (62) eines Discounters leicht verletzt haben.

Laut ersten Erkenntnissen soll der 48-Jährige gegen 15 Uhr den Discounter an der Aachener Straße betreten haben. Der 62-Jährige habe beobachtet, wie der Mann im Gang mit den Spirituosen eine Flasche Whiskey in eine Umhängetasche gesteckt habe. An der Kasse habe der Kunde dann lediglich zwei Getränkedosen bezahlt und den Laden verlassen. Auf dem Parkplatz habe der Angestellte den Verdächtigen angesprochen und versucht aufzuhalten. Der alkoholisiert wirkende Tatverdächtige habe nach dem Arm des Angestellten gegriffen, diesen verdreht und anschließend versucht, zu flüchten. Der Mitarbeiter stellte den mutmaßlichen Ladendieb erneut und hielt ihn bis zum Eintreffen der zuvor alarmierten Polizisten fest.

Im Rahmen der ersten Befragung fiel den Beamten ein starker Alkoholgeruch in der Atemluft des mittlerweile Beschuldigten auf. Ein Vortest zeigte einen Wert von über 2,2 Promille an. Ein Richter ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Anschließend nahmen die Polizisten den Beschuldigten, der sich ohne festen Wohnsitz in Deutschland aufhält und bereits mehrfach wegen Diebstahlsdelikten in Erscheinung getreten war, vorläufig fest. Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell