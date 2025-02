Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250206-1: Zwei Radfahrerinnen bei Alleinunfällen schwer verletzt

Hürth und Brühl (ots)

Frauen stürzten nach ersten Erkenntnissen aufgrund von Glätte

Bei zwei Verkehrsunfällen in Hürth-Kalscheuren und Brühl-Kierberg am Mittwochmorgen (5. Februar) sind zwei Radfahrerinnen (57, 63) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Schwerverletzten und brachten sie in Krankenhäuser.

Gegen 8 Uhr sei die 57-Jährige auf einem Fahrradweg, der die Ursulastraße mit dem Bahnhof Kalscheuren verbindet, gefahren. Eigenen Angaben zufolge sei sie aufgrund von Glätte gestürzt. Dabei zog sie sich die schweren Verletzungen zu.

Die 63-Jährige sei gegen 8.50 Uhr mit ihrem Zweirad in Brühl auf dem Radweg der Theodor-Heuss-Straße Richtung Brühler Stadtmitte unterwegs gewesen. Sie gab an, durch Glatteis im Bereich der Kreuzung von Theodor-Heuss-Straße und Römerstraße die Kontrolle verloren zu haben und gestürzt zu sein. Dadurch erlitt sie die schweren Verletzungen.

In beiden Fällen sicherten Polizisten die Spuren an den Unfallorten und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

