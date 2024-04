Polizei Braunschweig

POL-BS: Vandalismus - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Kurt-Schuhmacher-Straße

05.04.24 - 06.04.24

15 Fahrzeuge beschädigt

In der Nacht vom 05. auf den 06. April wurden durch Unbekannte eine Vielzahl von geparkten Fahrzeugen beschädigt. Die betroffenen Fahrzeuge waren in Parkbuchten, am rechtsseitigen Fahrbahnrand der Kurt-Schuhmacher-Straße vom Hauptbahnhof kommend in Richtung Innenstadt geparkt. Vermutlich im Vorbeigehen, haben Unbekannte die Heckscheibenwischer an den Fahrzeugen abgeknickt oder abgebrochen. Bislang wurden durch die Polizei 15 Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Außerdem werden Zeugen gesucht, die in der Nacht zwischen 20.00 Uhr und 03.00 Uhr Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können.

Geschädigte oder Zeugen können sich im Polizeikommissariat Mitte unter der Telefonnummer 0531/476-3115 melden.

