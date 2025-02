Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250206-2: Verletzter Senior im Krankenhaus verstorben

Brühl (ots)

Beamte des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Passanten haben am Dienstagnachmittag (4. Februar) der Polizei einen verletzten Senior (86) in Brühl-Schwadorf gemeldet. Rettungskräfte versorgten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er wenig später verstarb.

Laut ersten Erkenntnissen fanden Zeugen den Verletzten gegen 16.40 Uhr auf der Bonnstraße in Höhe der Hausnummer 440. Sie alarmierten einen Rettungswagen und informierten einen Polizisten der in der Nähe auf Streife war. Dieser stellte am Einsatzort ein Fahrrad fest, dass nach ersten Ermittlungen dem 86-Jährigem gehörte. Den Ermittlern liegen derzeit keine Informationen vor, ob der Mann sich in Folge eines Sturzes verletzte oder aufgrund eines medizinischen Notfalls mit oder ohne das Rad verunglückte.

Hinweise zu einem möglichen Unfallgeschehen oder weitere Feststellungen nehmen die zuständigen Ermittler des Verkehrskommissariats unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell