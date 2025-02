Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250206-4: Zwei Autos aufgebrochen und Wertsachen entwendet

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die Mittwochnachmittag (5. Februar) in Brühl an zwei Autos die Seitenscheiben eingeschlagen und Wertsachen entwendet haben sollen.

Die Beamten der Zentralen Anzeigenbearbeitung haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Zwei Geschädigte erschienen am Mittwochnachmittag auf der Polizeiwache in Brühl und erstatteten Anzeigen. Sie gaben an, im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 17.45 Uhr ihre beiden Autos (Seat und BMW Mini) auf dem Wanderparkplatz an der Straße "Am Birkhof" in der Nähe der dortigen Birkhofkapelle abgestellt zu haben. Während ihrer Abwesenheit habe jemand an beiden Autos die Scheiben eingeschlagen und einen Rucksack und eine Bauchtasche entwendet.

Die Polizei rät:

- Achten Sie stets darauf, Ihr Fahrzeug zu verschließen. Schließen Sie Fenster und Schiebedächer. - Lassen Sie keine Wertsachen (z.B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Nehmen Sie nach Möglichkeit alle Wertsachen mit. - Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnanschrift und Hausschlüssel nicht im Fahrzeug. Zum Diebstahl aus dem Auto könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen. (rs)

