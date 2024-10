Polizei Dortmund

POL-DO: Die dunkle Jahreszeit steht bevor: Lassen Sie sich jetzt beraten!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0928

Am Sonntag, 27. Oktober, stellen wir die Uhren eine Stunde zurück. Somit beginnt offiziell die "dunkle Jahreszeit".

Aus diesem Grund müssen wir ein besonders belastendes Thema wieder in den Fokus rücken. Im Herbst und Winter werden die Tage kürzer, und in den nächsten Monaten verdoppelt sich erwartungsgemäß die Anzahl der Wohnungseinbrüche im Vergleich zum Sommer.

Bei Tätern beliebt ist der Zeitraum zwischen 16 und 20 Uhr - bedingt durch die früher einsetzende Dämmerung. Hier erkennt der Einbrecher sofort, ob die Wohnung zu diesem Zeitpunkt bewohnt ist, denn Täter meiden den Kontakt zu den Bewohnern und suchen unbeleuchtete Wohnungen und Häuser für ihre Taten aus.

Die Sicherung der eigenen vier Wände kann jeder selbst in die Hand nehmen - egal ob Einfamilienhaus oder Wohnung, ob mitten in der Stadt oder abgelegen auf dem Land, egal mit welchem Budget.

Die sicherheitstechnischen Fachberater im Kommissariat für Vorbeugung finden individuelle Lösungen. Eine Beratung ist kostenlos und neutral. Sie findet in der Regel in der eigenen Beratungsstelle im Dortmunder Polizeipräsidium an der Markgrafenstraße statt.

Anfragen sind ganz einfach telefonisch unter Tel. 0231/132-7950 (montags bis freitags, 9 bis 15 Uhr) möglich oder auch per E-Mail an vorbeugung.dortmund@polizei.nrw.de.

Darüber hinaus ist es den Experten des Kommissariats für Vorbeugung wichtig, noch einmal auf einige einfache Präventionstipps hinzuweisen, die jeder von uns unabhängig von der technischen Sicherung beachten kann und sollte:

- Sorgen Sie dafür, dass Ihr Haus (vor allem im Winter) in Ihrer Abwesenheit bewohnt aussieht. Das erreichen Sie am einfachsten, indem Sie Rollläden und Wohnraumbeleuchtung über Zeitschaltuhren steuern. Tagsüber heruntergelassene Rollläden lässt ein Objekt unbewohnt erscheinen.

- Bei längerer Abwesenheit bitten Sie Nachbarn und/oder Freunde, regelmäßig Ihren Briefkasten zu leeren.

- Schließen Sie bei Verlassen des Hauses -auch wenn es nur für kurze Zeit ist- die Haus- bzw. Wohnungstür ab und verriegeln Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Gekippte Fenster sind für Einbrecher offene Fenster.

- Seien Sie aufmerksam in Ihrem Wohnumfeld: Es gibt Täter, die im Vorfeld geeignete Tatorte ausspähen: zum Beispiel durch das Auskundschaften von Einstiegsmöglichkeiten und Fluchtmöglichkeiten und das Überprüfen von Hauseingangstüren. Wenn Ihnen fremde Personen oder Fahrzeuge in Ihrer Nachbarschaft verdächtig vorkommen, wählen Sie die 110!

Ein Hinweis ist vor allem den Ermittlern der Polizei wichtig: Sollten Sie Opfer eines Wohnungseinbruchs geworden sein, informieren Sie umgehend die Polizei und belassen Sie den Tatort unverändert. Der Reflex, eine durchwühlte Wohnung aufzuräumen und um festzustellen, ob etwas entwendet wurde, ist absolut nachvollziehbar.

Für eine professionelle Spurensicherung, wie sie der speziell ausgebildete Tatortdienst der Polizei Dortmund durchführt, ist es jedoch enorm wichtig, dass keine Spuren vernichtet werden.

Sie haben Interesse an weiteren Informationen rund um das Thema Einbruchschutz? Dann besuchen Sie unsere Internetseite: https://dortmund.polizei.nrw/wohnungseinbruch oder www.k-einbruch.de

