Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250210-2: Einbrecher hebelten Terrassen- und Balkontür auf

Hürth, Brühl (ots)

Ermittler bitten um Hinweise

Bislang unbekannte Täter haben am Freitagabend (7. Februar) in Brühl eine Balkontür und im Zeitraum von Freitagabend bis Samstag (8. Februar) in Hürth-Gleuel eine Terrassentür aufgehebelt.

In der Gustav-Freytag-Straße schlugen die Täter nach ersten Erkenntnissen zwischen Freitagabend gegen 20 Uhr und dem Folgetag gegen 19 Uhr zu. Sie hebelten die Terrassentür auf und durchwühlten alle Schränke im Haus. Ein Zeuge meldete den Einbruch. Die Beamten sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige.

Auch in Brühl hebelten die Täter die Balkontür einer Erdgeschosswohnung in der Wittelsbacher Straße auf. Die Bewohnerin gab an im Zeitraum von etwa 18 Uhr bis 23 Uhr die Wohnung verlassen zu haben. Bei ihrer Rückkehr habe sie das Chaos in ihrem Zuhause festgestellt und umgehend die Polizei verständigt. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher Schmuck.

Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Sie möchten Ihr Zuhause vor Einbrüchen schützen? Dann melden Sie sich für eine unserer Gruppenberatungen im Beratungsraum der Kriminalprävention in Hürth oder Bergheim an. Auch für weitere Fragen und Tipps stehen Ihnen die Expertinnen und Experten der Kriminalprävention telefonisch unter 02271 81-4848 oder per E-Mail an K.Kriminalpraevention.Rhein-Erft-Kreis@polizei.nrw.de zur Verfügung. Weitere Informationen lesen Sie auf unserer Internetseite. https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/termin/riegel-vor-beratungstermine. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell