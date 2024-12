Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche in zwei Lebensmittelläden in Hörste und Künsebeck

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (17.12. - 18.12.) in zwei Lebensmittelläden in den Ortsteilen Hörste und Künsebeck eingebrochen. Durch jeweilige Überwachungssysteme konnten die Tatzeiten eingegrenzt werden. In Künsebeck öffneten die Einbrecher gegen 01.25 Uhr gewaltsam die Schiebetür des Geschäfts. Den Erkenntnissen zufolge wurde hiernach nichts gestohlen. Gegen 02.20 Uhr verschafften sich die Täter auf gleichem Wege Zutritt in das Geschäft in Hörste. Hier wurden Lebensmittel, Alkoholika sowie Zigaretten aus einem Automaten gestohlen.

Nach aktuellem Stand kann ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern in beiden Fällen an.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu den Einbrüchen machen oder hat an den Tatorten verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

