POL-GT: Pkw durchbrach nach Kollision eine Schutzplanke in Halle/Westf.

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Mittwochmorgen (18.12., 03.23 Uhr) brannte es an einer Hauswand am Langertsweg. Es entstand Sachschaden. Insbesondere an einem Garagentor. Zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs wurde eine Person an dem teils gewerblich genutzten Objekt beobachtet. Diese steht in Verdacht den Brand gelegt zu haben. Bekleidet war die Person mit einer Daunenjacke und Sportschuhen. Sie lief in Richtung der ...

