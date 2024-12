Polizei Gütersloh

POL-GT: Feuer am Langertsweg - verdächtige Person flüchtet

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Mittwochmorgen (18.12., 03.23 Uhr) brannte es an einer Hauswand am Langertsweg. Es entstand Sachschaden. Insbesondere an einem Garagentor. Zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs wurde eine Person an dem teils gewerblich genutzten Objekt beobachtet. Diese steht in Verdacht den Brand gelegt zu haben. Bekleidet war die Person mit einer Daunenjacke und Sportschuhen. Sie lief in Richtung der Straße Im Dornbusch weg. Zeugen löschten die Flammen. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann weitere Hinweise zu der Person geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

