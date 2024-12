Polizei Gütersloh

POL-GT: KiTa-Einbruch am Postdamm

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Unbekannte Täter verschafften sich am vergangenen Wochenende (13.12. - 16.12.) gewaltsam Zutritt in eine Kindertagesstätte am Postdamm. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räume. Derzeitigen Erkenntnissen nach haben sie eine geringe Menge Bargeld, eine Kamera sowie einen Computer erbeutet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen? Hinweis und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

