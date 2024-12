POL-GT: Fahrradprüfung an der Grundschule Hörste

Gütersloh (ots) - Versmold (FK) - Zwischen Freitagabend (13.12., 18.00 Uhr) und Samstagvormittag (14.12., 10.30 Uhr) wurden zwei Straßenlaternen an der Bachstraße beschädigt. Teile der Lampen wurden in den angrenzenden Bach geschmissen. Zudem sind die Lampenständer verborgen worden. Freitagabend haben Zeugen in der Nähe an der Gestermannstraße gegen 21.00 Uhr ...

