POL-GT: Hintertür aufgehebelt - Einbruch an der Holte Straße

Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Zwischen Mittwochmittag (11.12., 13.00 Uhr) und Donnerstagmorgen (12.12., 09.30 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Habichtsheide eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf. Sämtliche Räume wurden durchsucht. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und ...

