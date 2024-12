Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrt eines Unfallflüchtigen endet nach einer Kollision mit einem Baum

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (CJ) - Am 14.12.2024 gegen 00:37 Uhr meldete ein Anwohner der Neuenkirchener Straße in Rheda über Notruf der Polizei einen lauten Knall vor seinem Haus. Er habe daraufhin nachgeschaut und ein beschädigtes Fahrzeug am Straßenrand bemerkt. Der Unfallverursacher sei nicht mehr vor Ort. Kurz darauf meldeten Zeugen über Notruf ein beschädigtes Fahrzeug auf der Gütersloher Straße in Richtung Bielefelder Straße fahrend. Bei dem Fahrzeug sei auch der Vorderreifen defekt. Kurz darauf meldeten Zeugen über Notruf bei der Kreisleitstelle der Feuerwehr einen Verkehrsunfall auf der Bielefelder Straße 148. Ein Pkw sei mit zwei Bäumen kollidiert. Eine Person sei dabei verletzt worden. Nachdem die Polizei an beiden Unfallörtlichkeiten eingetroffen war, stellte sich heraus, dass beide Unfälle durch den selben Fahrer eines Mercedes versursacht wurden. Die Ermittlungen ergaben, dass der 29-jährige Fahrer demnach alleine mit einem Mercedes die Neuenkirchener Straße befuhr. Er stieß hier mit einem parkenden Ford und dem Bordstein zusammen. Dabei verlor der vordere rechte Reifen des Mercedes die Luft und zeichnete dadurch eine Spur auf die Fahrbahn. Der Rietberger fuhr weiter über die Gütersloher Straße in Richtung Bielefelder Straße. Nachdem er auf die Bielefelder Straße eingebogen war, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Nach einer weiteren Kollision mit dem folgenden Baum kam der Pkw zum Stillstand. Der 29-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Der Pkw musste durch eine Firma geborgen und abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 10.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkohol- und Drogenkonsum bei dem Fahrer. Die Polizei ordnete daraufhin eine Blutprobenentnahme an. Nach Bekanntgabe der Maßnahme leistete der 29-jährige am Unfallort Widerstand. Die Polizei leitete gegen den 29-jährigen Strafverfahren ein.

