POL-GT: 17-Jähriger nach Ladendiebstahl in U-Haft

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Nachdem ein 17-jähriger Georgier am Montagmorgen (16.12., 08.00 Uhr) einen Diebstahl von Zigaretten in einem Lebensmittelmarkt begangen hatte, wurde er vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter am Amtsgericht Bielefeld verkündete noch am Montagnachmittag die Untersuchungshaft. Der 17-Jährige hatte zuvor in dem Markt an der Brackweder Straße im Ortsteil Friedrichsdorf eine große Menge Zigaretten im Kassenbereich gestohlen. Ein Zeuge beobachtete den Jugendlichen dabei und hielt ihn fest. Polizeibeamte nahmen denn 17-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland anschließend vorläufig fest. Aufgrund einschlägiger Erkenntnisse sowie einer möglichen Fluchtgefahr, beantragte die Staatsanwaltschaft Bielefeld die Untersuchungshaft, die noch am gleichen Tag am Amtsgericht verkündet wurde.

