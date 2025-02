Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Drei Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß

Erftstadt (ots)

B 265 mehrere Stunden gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend (8. Februar) in Erftstadt-Erp sind eine Autofahrerin (18), ihre Beifahrerin (19) und ein Autofahrer (73) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzten in Krankenhäuser.

Laut ersten Erkenntnissen war der Autofahrer gegen 21.15 Uhr auf der Bundesstraße (B) 265 von Weiler-in-der-Ebene in Richtung Lechenich unterwegs. Zeitgleich sei die 18-Jährige in die entgegengesetzte Richtung gefahren und habe beabsichtigt nach links abzubiegen. An der Kreuzung der Landesstraße (L) 33 kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der Unfallbeteiligten.

Polizisten sperrten die Unfallstelle bis etwa 23.30 Uhr ab und nahmen den Verkehrsunfall auf. Feuerwehrkräfte streuten ausgelaufene Betriebsstoffe der Unfallfahrzeuge ab und reinigten die Fahrbahn. Mitarbeiter eines Transportunternehmens schleppten die beschädigten Autos ab. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats übernommen. (sc)

