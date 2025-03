POL-KN: (Konstanz) Hund "zu verschenken" in der Schulthaißstraße ausgesetzt - Polizei sucht Zeugen (11.03.2025)

Polizeipräsidium Konstanz

Hund "zu verschenken" in der Schulthaißstraße ausgesetzt - Polizei sucht Zeugen (11.03.2025)

Konstanz

Am Dienstagmorgen ist in der Schulthaißstraße ein Hund ausgesetzt worden. Gegen 8 Uhr teilte eine Passantin einen Spitz-Mischling mit, der mit einem "Zu verschenken"-Schild an einem Poller angeleint war. Neben zwei Schüsselchen mit Futter und Wasser ließ die Besitzerin in einer danebenstehenden Tasche auch einen bulgarischen Heimtierausweis und Unterlagen eines Tierarztes zurück. Die Polizei nahm das Tier in Obhut und brachte es anschließend ins Tierheim.

Zeugen, die die mutmaßliche Tierhalterin beim Aussetzten des Hundes beobachtet haben oder denen in diesem Zusammenhang ein Fahrzeug aufgefallen ist werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

