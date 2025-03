Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Hilzingen, A81, Lkr. Konstanz) Unfall beim Fahrstreifenwechsel - Sprinter touchiert Auto mit Anhänger (11.03.2025)

Singen, Hilzingen, A81 (ots)

Am Dienstagabend ist es auf der Autobahn 81 zwischen Hilzingen und dem Autobahnkreuz Hegau zu einem größeren Unfall gekommen in dessen Folge die Autobahn für mehrere Stunden gesperrt werden musste. Ein 34-jähriger Mercedes Sprinter-Fahrer wechselte von der linken auf die rechte Spur und touchierte dabei den Anhänger eines vorausfahrenden Audi eines 35-Jährigen. Durch die Kollision verlor dieser die Kontrolle über das Gespann dessen mit einem Maserati beladener Hänger ausbrach, so dass der Wagen herunterrutschte. Durch den Zusammenstoß erlitt der Audi-Fahrer leichte Verletzungen. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 50.000 Euro. Abschleppdienste kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos und den Anhänger. Während der Unfallaufnahme, Bergung und Reinigung der Fahrbahn war die Autobahn bis kurz nach Mitternacht gesperrt.

