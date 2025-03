Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall an der Einmündung Georg-Fischer-Straße/Bohlstraße (L223) - insgesamt rund 40.000 Euro Blechschaden (11.03.2025)

Singen (ots)

Insgesamt rund 40.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagmittag auf der Einmündung der Bohlstraße auf die Georg-Fischer-Straße ereignet hat. Ein 55-Jähriger war mit einem Renault auf der Georg-Fischer-Straße in Richtung Steißlingen unterwegs. An der Einmündung zur Bohlstraße ordnete er sich zunächst auf der rechten Spur ein und blinkte um auf die L223 abzubiegen. In der Folge entschied er sich dann aber kurzerhand um, lenkte nach links und wendete auf der Einmündung um nach Singen zurückzufahren. Dabei kollidierte er mit einem auf der linken Spur der Georg-Fischer-Straße ebenfalls in Richtung Steißlingen fahrenden Kia eines 27-Jährigen, der einen Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern konnte. An beiden Autos entstand dadurch ein Schaden in Höhe von je rund 20.000 Euro.

