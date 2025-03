POL-KN: (Singen, Stockach, Lkr. Konstanz) Zahlreiche Verstöße bei Kontrollstellen (11.03.2025)

Singen (ots) - Insgesamt rund 40.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagmittag auf der Einmündung der Bohlstraße auf die Georg-Fischer-Straße ereignet hat. Ein 55-Jähriger war mit einem Renault auf der Georg-Fischer-Straße in Richtung Steißlingen unterwegs. An der Einmündung ...

