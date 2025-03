POL-VER: Durch Messerstiche verletzt - Tatverdächtige festgenommen

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN Berauscht mit Pkw unterwegs Verden. Am Sonntagabend konnte bei einer Kontrolle in der Husarenstraße bei einem 22-jährigen Mazda-Fahrer eine Beeinflussung von Cannabis festgestellt werden. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihm drohen nun Punkte in Flensburg, ein Fahrverbot und ein Bußgeld. Auffahrunfall zwischen zwei Pkw - eine Person verletzt Verden. Am ...

mehr