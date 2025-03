Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung von der Polizei Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Berauscht mit Pkw unterwegs

Verden. Am Sonntagabend konnte bei einer Kontrolle in der Husarenstraße bei einem 22-jährigen Mazda-Fahrer eine Beeinflussung von Cannabis festgestellt werden. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihm drohen nun Punkte in Flensburg, ein Fahrverbot und ein Bußgeld.

Auffahrunfall zwischen zwei Pkw - eine Person verletzt

Verden. Am Sonntagnachmittag kam es auf der Nienburger Straße zu einem Auffahrunfall zwischen einer 24-jährigen VW-Fahrerin und einer 25-jährigen VW-Fahrerin. Die 25-jährige musste verkehrsbedingt anhalten. Dieses bemerkte die 24-jährige zu spät und krachte auf den VW der 25-jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde die 25-jährige leicht verletzt.

Motorrad kommt von der Fahrbahn ab- Fahrer schwer verletzt

Langwedel. Am späten Sonntagnachmittag kam ein 65-jähriger Motorradfahrer in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Grünstreifen und ein Zaun und schleuderte auf eine angrenzende Wiese. Durch den Unfall wurde der 65-jährige schwer verletzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

BMW-Fahrer fährt ohne Führerschein und gefährdet andere Verkehrsteilnehmer

Lilienthal. Am Sonntagmorgen, gegen 08.20 Uhr, wurde ein alkoholisierter BMW-Fahrer auf der Meinershauser Straße gemeldet. Dieser konnte letztendlich im Bereich der Heidberger Straße durch die Polizei Osterholz angehalten und kontrolliert werden. Ein Alkoholverstoß konnte nicht festgestellt werden, jedoch war der 62-jährige BMW-Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheines. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme konnte ermittelt werden, dass es gegen 08.25 Uhr in Grasberg, im Bereich Huxfelder Straße und Meinershauser Straße und gegen 08.30 Uhr in Lilienthal, Straße Alte Reihe und Heidberger Straße zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer durch den BMW-Fahrer gekommen war. In Grasberg soll als Geschädigter ein heller Pkw mit Anhänger und in Lilienthal ein kleiner grauer Pkw beteiligt gewesen sein. Die Polizei Osterholz bittet unter der Telefonnummer 04791/3070 um Hinweise zur Tat oder den Geschädigten.

Audi-Fahrerin betrunken unterwegs

Schwanewede. Am Sonntagmittag wurde eine 40-jährige Audi-Fahrerin durch die Polizei auf dem Junkernkamp kontrolliert. Hierbei konnte eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt werden. Ein Test ergab einen Wert von 0,94 Promille. Der Audi-Fahrerin droht nun eine Geldbuße. Der Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten.

