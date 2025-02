Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Poller herausgerissen

Mainz-Altstadt (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 10:00 Uhr und Freitag, 17:00 Uhr, wurden in der Straße Mitternacht drei Steinpoller herausgerissen. Die unbekannten Täter entfernten die Poller derart gewaltsam, dass die umliegenden Pflastersteine ebenfalls herausgerissen wurden und anschließend auf der Fahrbahn lagen. Die drei Poller konnten im Umkreis von 20 Metern wieder aufgefunden werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

