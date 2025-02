Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahrradfahrer mit Schlagstock

Mainz-Neustadt (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 11:45 Uhr hielt ein unbekannter Fahrradfahrer vor einem Parteien-Infostand auf dem Frauenlobplatz. Der unbekannte Mann pöbelte den 36-jährigen Standbetreiber an und beleidigte diesen. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, tauchte kurze Zeit später aber erneut vor dem Stand auf. Der Fahrradfahrer nahm einen Teleskopschlagstock und machte Schlagbewegungen vor seinem Körper. Daraufhin fuhr er endgültig in Richtung Hindenburgstraße davon.

Im Rahmen einer Fahndung konnte der Fahrradfahrer nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei Mainz ermittelt nun wegen des Verdachts der Bedrohung, Beleidigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Der flüchtige Fahrradfahrer war mit einem mintgrünen E-Bike rundum mit schwarzen und roten Satteltaschen bepackt unterwegs. Der Mann trägt einen weißen Drei-Tage-Bart und Brille. Bekleidet war er mit einer braunen Winterjacke, einer schwarzblauen Hose, Turnschuhen und schwarzen Handschuhen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell