Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Einbrüche in Mainzer Stadtgebiet

Mainz Stadtgebiet (ots)

Am Donnerstag, 06.02.2025 kam es im Stadtgebiet Mainz zu mehreren Einbrüchen.

Über den gesamten Tag verteilt, wurden mehrere Einbrüche in den Mainzer Stadtteilen Mombach, Neustadt und Altstadt gemeldet. Betroffen waren sowohl Einfamilienhäuser, als auch Wohnungen sowie Handelsbetriebe. Ob in den einzelnen Fällen etwas gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen. In alle Fällen konnten die Täter unerkannt flüchten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

