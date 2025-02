POL-PPMZ: Schwere Kollision auf L 425 erweist sich als versuchtes Tötungsdelikt - Beschuldigter in Untersuchungshaft

Bad Kreuznach (ots) - In den frühen Morgenstunden des 06.02.2025, kommt es in der Kaiser-Wilheim-Straße in Bad Kreuznach zu einem Einbruch in eine Klinik. Bislang unbekannte Täter begeben sich um 04:20 Uhr über das freizugängliche Gelände der Klinik an ein Fenster im Erdgeschoss und gelangen über dieses in das Innere. Im Gebäude gehen sie verschiedenste Büroräumlichkeiten und darin befindliche Schränke an. Der oder die Täter erbeuten Bargeld in einem niedrigen ...

mehr