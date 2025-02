Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mann tritt und beleidigt 22-jährige Mainzerin

Mainz-Lerchenberg (ots)

Am Mittwoch gegen 17:30 Uhr befand sich eine 22-jährige Mainzerin in Begleitung eines 22- und eines 20-jährigen Mannes in der Hebbelstraße. Dort beobachtete die Mainzerin, wie ein aggressiver Mann zwei Kinder lautstark anschreit. Die 22-Jährige sprach den Unbekannten auf sein Verhalten an, woraufhin dieser sehr aufbrausend reagierte, sie massiv beleidigte und in den Bauch trat. Anschließend entfernte sich der Unbekannte mit den Kindern, bei denen es sich offensichtlich um seine Kinder halten könnte.

Die Geschädigte wird durch den Tritt leicht verletzt.

Der Mann und die Kinder können im Rahmen einer polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Den unbekannten Mann beschreiben die Zeugen als ca. 20-30 Jahre alt, ungefähr 1,90m groß, dunkelbraune, mittellange Haare, kurzer Vollbart und südländischem Erscheinungsbild. Bekleidet sei er mit Mütze und grüner Winterjacke gewesen.

Ein Kind sei etwa vier Jahre, das andere etwa zehn Jahre alt. Beide hätten einen Rucksack aufgehabt.

Sollten Sie anderen Menschen helfen wollen und befinden sich in Situationen mit aggressiven Personen, scheuen sie sich nicht frühzeitig die Polizei zu rufen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell