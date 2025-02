Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verstärkte Polizeikontrollen

Mainz/Rheinhessen (ots)

Zwischen 09:30 Uhr und 12:00 Uhr kontrollierte die Polizei Mainz-Lerchenberg zusammen mit der Bereitschaftspolizei die Einhaltung der Geschwindigkeit auf der Rheinhessenstraße zwischen Mainz-Hechtsheim und Mainz-Ebersheim. Hierbei wurden bei einem Durchlauf von mehreren hunderten Fahrzeugen insgesamt 37 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Ein 67-jähriger Mainzer war mit einem Fahrzeug mit zugelassener Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h mit 38 km/h unterwegs. In der Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis (Führerscheinklasse AM, bis 45 km/h) für seinen PKW war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Weiterhin wurden am Morgen Kontrollen im Mühlweg in Nieder-Olm, in der Mühlstraße in Stadecken-Elsheim, in der Bahnhofstraße in Jugenheim und in der Töngesstraße in Mainz-Ebersheim durchgeführt. Dabei wurde ein besonderes Augenmerk auf die verbotene Nutzung von Feldwegen sowie die Sicherheit für Fußgänger an Zebrastreifen und Ampeln gelegt. Das Ergebnis stellte sich als sehr positiv heraus. An den genannten Örtlichkeiten konnte lediglich ein Verstoß festgestellt werden.

Am Nachmittag und in der Nacht führten Polizisten des Altstadtreviers verstärkt Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch und richteten auf der Theodor-Heuss-Brücke eine Kontrollstelle ein. Dabei wurden verschiedene Ordnungswidrigkeiten festgestellt, u.a. wurden Verstöße von PKW-Fahrern in der Fahrradstraße, gegen Durchfahrtsverbote in der Ludwigsstraße und gegen die Ladungssicherung geahndet. Ein Autofahrer wurden einem Drogenschnelltest unterzogen. Bei dem 30-jährigen Rüsselsheimer konnten im Urin Abbaustoffe von Marihuana und Kokain festgestellt werden. Er musste mit aufs Revier, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt war für ihn beendet.

Aus der Bevölkerung gehen immer wieder Hinweise zu Örtlichkeiten ein, an denen es zu gefährlichen Situationen kommen würde. Ob es sich hierbei um einzelne Wahrnehmungen handelt oder es dort zu regelmäßigem Fehlverhalten kommt überprüft die Polizei auch im Rahmen solcher Kontrollen. Die Folgen können dann verstärkte Kontrollen oder andere geeignete Maßnahmen zur Reduzierung von Gefahren und Fehlverhalten sein.

