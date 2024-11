POL-DO: 35-Jähriger in Brackel schwer verletzt - Polizei stellt drei minderjährige Tatverdächtige

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1002 Am Donnerstagabend (7. November) kam es in einem Lebensmittelgeschäft in Dortmund-Scharnhorst zu einem räuberischen Diebstahl. Die Polizei sucht nun Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge gab ein bislang unbekannter Mann gegen 20:40 Uhr im Kassenbereich eines Lebensmittelgeschäfts in der Straße "Droote" vor, Zigaretten kaufen zu ...

mehr