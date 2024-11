Polizei Dortmund

POL-DO: Räuberischer Diebstahl in Dortmund-Scharnhorst - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Am Donnerstagabend (7. November) kam es in einem Lebensmittelgeschäft in Dortmund-Scharnhorst zu einem räuberischen Diebstahl. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge gab ein bislang unbekannter Mann gegen 20:40 Uhr im Kassenbereich eines Lebensmittelgeschäfts in der Straße "Droote" vor, Zigaretten kaufen zu wollen. Als der Verkäufer, ein 23-jähriger Mann aus Herne, daraufhin die Kasse öffnete, griff der Unbekannte in diese hinein, entnahm mehrere Geldscheine und versprühte Pfefferspray in Richtung des Verkäufers. Anschließend flüchtete er aus dem Geschäft.

Der Mann aus Herne ist hierbei leicht verletzt worden.

Die Polizei Dortmund sucht jetzt Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Angaben zu dem unbekannten Tatverdächtigen machen können.

Zeugen beschreiben den Flüchtigen wie folgt:

- Männlich - Ca. 30 Jahre alt - 180 bis 190 cm groß - Schlanke Statur - Bekleidet mit einer dunklen Jacke und einem schwarzen Schal im Gesicht

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.

