Polizei Dortmund

POL-DO: Mann verletzt bei seiner Unfallflucht eine Person und beschädigt mehrere Fahrzeuge: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

In der Nacht auf Freitag (1. November) ereignete sich gegen 0:20 Uhr auf dem Burgwall in Höhe der Leuthardstraße ein Auffahrunfall. Ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern, flüchtete einer der Autofahrer mit seinem Wagen, verletzte dabei den anderen Unfallbeteiligten und beschädigte weitere Autos. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 35-jährige Hagener stand mit seinem schwarzen Mercedes vor der roten Ampel auf dem Burgwall in Richtung Hauptbahnhof. Von hinten fuhr ein grauer BMW X3 auf den Mercedes auf. Der Hagener stieg aus, um mit dem BMW-Fahrer zu sprechen. Der BMW-Fahrer hatte offenbar nicht vor, mit dem Hagener zu sprechen. Er wollte den Mercedes rechts überholen. Der Hagener stellte sich mit weiteren Zeugen dem BMW-Fahrer in den Weg. Der BMW-Fahrer beschleunigte jedoch weiter und verletzte den Hagener leicht am Schienbein. Da der BMW-Fahrer nicht vorwärts wegfahren konnte, beschleunigte er sein Fahrzeug rückwärts, fuhr dann nach rechts auf die Nebenfahrbahn und flüchtete über die Straße Johannisborn in Richtung Norden.

Auf seiner Flucht beschädigte der BMW-Fahrer zwei weitere Fahrzeuge und ein Verkehrszeichen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.

Der Fahrer des BMW mit einem Ludwigsburger Kennzeichen "LB" soll laut Zeugenaussagen ca. 25 Jahre alt sein. Er soll schwarze, krause Haare haben, die an den Seiten kurz geschnitten sind. Außerdem habe er einen Kinnbart. Zum Unfallzeitpunkt soll er ein schwarz-weiß-lila kariertes Hemd getragen haben. Im BMW saß mindestens eine weitere Person.

Die Polizei stellte das Fahrzeug in der Nacht verschlossen und mit eingeschaltetem Warnblinklicht in der Heroldstraße fest.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Fahrer machen können, sich bei der Polizeiwache Mitte unter der Rufnummer 0231/132-1121 zu melden.

