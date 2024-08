Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Notlandung auf Acker

Emsbüren (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 19.55 Uhr während des Fluges zu einem Motorschaden an einem, mit zwei Personen besetzten, einmotorigen Flugzeug. Durch den 60-jährigen Piloten wurde eine Notlandung auf einem Acker an der Straße Napoleondamm in Emsbüren eingelegt. Hierbei blieb das Fahrwerk im weichen Untergrund stecken und das Flugzeug überschlug sich. Der Pilot und sein 63-jähriger Copilot blieben unverletzt. Das Flugzeug wurde entsprechend geborgen. Mitarbeiter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung waren vor Ort.

