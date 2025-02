Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Täter brechen Zigarettenautomat auf

Mainz-Hechtsheim (ots)

Am Donnerstag, 06.02.2025 wurde im Laufe des Vormittages ein Zigarettenautomat in der Johannes-Kepler-Straße in Mainz-Hechtsheim aufgebrochen.

Bislang unbekannte Täter brechen den Zigarettenautomaten auf und entwenden die darin befindlichen Zigaretten. Die Geldkassette konnte ebenfalls nur noch leer aufgefunden werden. Im Umkreis liegen Einzelteile des Automaten - von den Tätern fehlt jedoch jede Spur.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

