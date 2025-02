Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diverse Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen und hochwertige Werkzeuge gestohlen

Mainz/Nieder-Olm/Klein-Winternheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag, 05.02.2025, und Donnerstagmorgen, 06.02.2025, sind in Mainz und Umgebung mindestens zwölf Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen und diverse hochwertige Werkzeuge und Baumaschinen entwendet worden.

Die Tatorte befanden sich unter anderem in den Mainzer Stadtteilen Hechtsheim, Gonsenheim und Marienborn sowie in Nieder-Olm und Klein-Winternheim. Im Fokus der oder des unbekannten Täters standen vor allem Gewerbegebiete, insbesondere das Hechtsheimer Gewerbegebiet. Dort waren konkret die Robert-Koch-Straße, Nikolaus-Otto-Straße und Adam-Opel-Straße betroffen. Zudem kam es zu Aufbrüchen von Fahrzeugen in Marienborn und in Gonsenheim sowie in Gewerbegebieten in Nieder-Olm und Klein-Winternheim.

Gestohlen wurden unter anderem hochwertige Stich-, Kreis- und Flexsägen, Leitern, Bohrmaschinen, Akkuschrauber, Staubsauger und entsprechendes Zubehör.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, u.a. auch Aufnahmen aus der Videoüberwachung privater Grundstücke in relevanten Bereichen.

Weitere Geschädigte, Zeugen sowie Personen, die anderweitig sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell