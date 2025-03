Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 09.03.2025

Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Verden, Motorradfahrer übersehen

Am Samstag ereignete sich auf der Achimer Straße (L158) in Höhe der Einmündung Nindorfer Straße (L155) ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw. Eine 29-jährige Verdenerin kam aus Richtung Völkersen und bog an der Einmündung nach links in Richtung Verden ab. Dabei übersah die VW-Fahrerin einen 67-jährigen aus Riede, der mit seinem Motorrad die Straße in Richtung Verden befuhr. Der Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte auf das Heck des Pkw auf. Dabei verletzte er sich leicht und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt, der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt mehrere tausend Euro. Gegen die 29-jährige leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung ein.

Bereich Achim

Einbruchsdiebstahl in Oyten

Im Tatzeitraum von Freitagabend bis Samstagvormittag kam es in Oyten in der Straße Steinkampweg zu einem Einbruchdiebstahl aus Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter hebelten eine rückwärtige Terrassentür auf und gelangten so in das Innere des Hauses. Offensichtlich wurden sämtliche Räumlichkeiten betreten und teilweise durchsucht. Ob tatsächlich Diebesgut erlangt wurde, steht aktuell noch nicht fest. Bislang wurde ein Sachschaden von ca. 500,- Euro festgestellt. Wer Angaben zum Tatgeschehen machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Oyten unter der Rufnummer 04207/911060.

Amtsanmaßung in Achim/Ortsteil Uphusen

Am frühen Samstagmorgen betrat ein 55-Jähriger aus Bremen die Räumlichkeiten eines Supermarktes in der Uphuser Heerstraße in Achim/Ortsteil Uphusen. Die Person war mit offensichtlich selbst hergestellten Bekleidungsgegenständen mit den Schriftzügen "Bundespolizei" sowie "Kriminalpolizei" bekleidet. Des Weiteren führte die Person in einem Holster eine Spielzeugpistole sowie die Kopie eines Polizeidienstausweises mit. Gegenüber den Mitarbeitern des Supermarktes gab die Person an, dass er die Einnahmen des Marktes beschlagnahmen müsse. Die Mitarbeiter wurden aufgrund der offensichtlich nicht korrekten Uniform und der Kopie eines Dienstausweises misstrauisch und verständigten die echte Polizei. Der Mann konnte noch in den Räumlichkeiten des Supermarktes vorläufig festgenommen werden. Die zur Tat genutzten Gegenstände wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Bereich Osterholz

Vollersode, Brand eines Ackerschleppers

Am Samstagmittag geriet der Motorraum eines Ackerschleppers während der Fahrt auf der B 74 zwischen Wallhöfen und Giehlermoor in Brand. Die verständigte Feuerwehr löschte den Brand, es entstand Totalschaden am Ackerschlepper. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Für die Zeit des Feuerwehr- und Polizeieinsatzes musste die B 74 für ca. 45 Minuten gesperrt werden.

Osterholz-Scharmbeck, Radmuttern gelöst

Am Samstagmittag befuhr ein 26-Jähriger Osterholzer mit einem gemieteten, hochwertigen Daimler die Settenbecker Straße in Richtung Osterholz-Scharmbeck. Während der Fahrt löste sich der linke Vorderreifen, da offenbar die Radbolzen gelöst waren. Hierdurch setzte der Pkw auf der Fahrbahn auf, so dass ein erheblicher Sachschaden am Pkw entstand. Der gelöste Reifen rollte über die Gegenspur in den Seitenraum. Andere Personen wurden nicht gefährdet. Sowohl der Fahrzeugführer als auch seine beiden im Pkw befindlichen Kinder wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

