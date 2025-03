Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Ablenkung in Straßenverkehr: Beunruhigendes Ergebnis einer Polizeikontrolle

Ritterhude (ots)

Beamte der Polizeistation Ritterhude haben am Donnerstagmittag eine Kontrolle an der Stader Landstraße (B74) durchgeführt, der Kontrollort befand sich innerhalb der geschlossenen Ortschaft von Ritterhude. Sechs Polizistinnen und Polizisten legten ihr Hauptaugenmerk auf Fahrzeugführer, die während der Fahrt durch die Nutzung eines Handys oder anderer Geräte abgelenkt waren.

Das Ergebnis überrascht leider kaum noch, trotzdem oder gerade deshalb ist es umso beunruhigender: Innerhalb von nur 45 Minuten wurden elf Autofahrer mit einem Handy in der Hand erwischt. Offenbar schreckt viele Menschen das Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkt in der sogenannten Verkehrssünderdatei in Flensburg nicht ab.

Neben den Handyverstößen stellten die Beamten noch weitere Verstöße fest, wie eine Missachtung eines Rotlichts an einer Ampel durch einen Autofahrer sowie einen E-Scooter-Fahrer, dessen Gefährt noch nicht mit dem neuen grünen Versicherungskennzeichen ausgestattet war.

Die Polizeistation Ritterhude wird an ihrem Konzept, derartige stichprobenartige Kontrollen in und um Ritterhude durchzuführen, auch in Zukunft festhalten.

