Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Diesel abgezapft und Baucontainer aufgebrochen

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Konrad-Zuse-Ring;

Tatzeit: zwischen 21.02.2025, 13.30 Uhr, und 24.02.2025, 07.10 Uhr;

540 Liter Diesel abgezapft haben Unbekannte am vergangenen Wochenende zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen in Vreden. Zur Tatzeit hatten die drei angegangenen Baumaschinen an der Straße Konrad-Zuse-Ring auf einer Baustelle gestanden. Die Täter brachen zudem in zwei Baucontainer ein und schlugen eine Seitenscheibe einer Baumaschine ein. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob sie etwas entwendet haben. Es entstand Sachschaden.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

