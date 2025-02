Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Unfallverursacher flüchtet

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Bahnhofstraße;

Unfallzeit: 24.02.2025, 09.10 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein Lkw-Fahrer in Heek. Am Montagmorgen gegen 09.10 Uhr war ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem LKW unterwegs auf der B70 aus Richtung Industriestraße kommend in Fahrtrichtung Ludgeristraße in Metelen. Unmittelbar hinter der Donaustraße folgt eine Mittelinsel sowie eine Rechtskurve. Der Brummifahrer kam nach links von der Fahrbahn ab und einem 26-jährigen PKW-Fahrer aus Rheine auf seiner Spur entgegen. Dieser konnte nicht mehr anhalten, wich nach rechts aus und touchierte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Kombi. Es entstand Sachschaden.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell